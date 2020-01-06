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НАТО не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие

Комментариев: 2
Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен отказом Ирана от ядерной сделки и испытанием ракет.
Иран не должен получить ядерное оружие - Столтенберг
Иран не должен получить ядерное оружие - Столтенберг
АР (архивное фото)

Страны-члены НАТО выступают против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса в понедельник, 6 января.

НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, утверждает Столтенберг.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - отметил генсек.

Напомним, что ранее Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

Позже в СМИ появилась информация, что ракетные войска Ирана в повышенной боеготовности. США внимательно следят за ситуацией после заявлений Тегерана ответить на убийство генерала Сулеймани.

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Теги: США, НАТО, Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Детонатор    06.01.2020, 21:40
Оценка:  -6
Детонатор
Так это США вышли из соглашения, а не Иран.
Kostos    06.01.2020, 22:07
Оценка:  +5
Kostos
Так это Иран втихаря вышел, ну как ихтамнет. А США просто дверью хлопнули напоследок. Отакое, бзДетонатор.
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