Иран не планирует создание ядерного оружия

Постпред Исламской Республики Иран заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии.

Иран не намерен создавать ядерное оружие, поскольку страна в нем не нуждается. Об этом заявил постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи, пишет Интерфакс-Украина.

“Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие“, - сказал дипломат.

Также постпред акцентировал, что в иранской оборонной доктрине не предусмотрен пунк об использовании ядерного оружия, “поэтому мы и не хотим его иметь“.

“Мы являемся членами договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий - ИФ) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием“, - добавил Тахт-Раванчи.

Напомним, в Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану.



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