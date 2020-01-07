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Иран не планирует создание ядерного оружия

Комментариев: 1
Постпред Исламской Республики Иран заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии.
Иран не намерен создавать ядерное оружие
Иран не намерен создавать ядерное оружие
Getty Images

Иран не намерен создавать ядерное оружие, поскольку страна в нем не нуждается. Об этом заявил постпред Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи, пишет Интерфакс-Украина.

“Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие“, - сказал дипломат.

Также постпред акцентировал, что в иранской оборонной доктрине не предусмотрен пунк об использовании ядерного оружия, “поэтому мы и не хотим его иметь“.

“Мы являемся членами договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий - ИФ) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием“, - добавил Тахт-Раванчи.

Напомним, в Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану.

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Теги: Иран, ядерное оружие, ООН
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    07.01.2020, 11:45
Оценка:  +6
Noblesse_obliger
Врут,как и Х..ЛО,а центрифуги им зачем???
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