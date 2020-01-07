Иран признал Петагон террористической организацией — СМИ
Решение поддержали 206 депутатов.
Иран принял решение причислить Пентагон к списку террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tasnim.
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Агентство утверждает, что решение поддержали 206 депутатов парламента.
В законопроекте сказано, что к террористам приравнивают “все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани“.
Ранее террористами в Иране считали лишь Центральное командование Вооруженных сил США.
Напомним, Иран не планирует создание ядерного оружия.
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Кстати - убитый американцами Сулеймани активно и успешно воевал против ИГИЛ, и ОТГОВОРИЛ толпу иракских активистов-ополченцев от массированного нападения на посольство США - толпа только немного камней
А США в "благодарность" - Сулеймани убила. Убила борца против ИГИЛ, защитившего их посольство от уничтожения разгневанной толпой.
Пиндосы - террористы.
"Школу в Беслане" - всерьёз веришь что целью штурма было уничтожение заложников а не их спасение? )
"Норд-Ост" - а зачем антидот вкалывали?
Вижу, ты как не умел думать своим мозгом - так за всё время с момента переворота и не научился!