Иран признал Петагон террористической организацией — СМИ

Решение поддержали 206 депутатов.

Иран принял решение причислить Пентагон к списку террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Агентство утверждает, что решение поддержали 206 депутатов парламента.



В законопроекте сказано, что к террористам приравнивают “все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани“.

Ранее террористами в Иране считали лишь Центральное командование Вооруженных сил США.

Напомним, Иран не планирует создание ядерного оружия.

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