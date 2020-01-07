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Иран признал Петагон террористической организацией — СМИ

Комментариев: 14
Решение поддержали 206 депутатов.
Иран принял решение причислить Пентагон к списку террористических организаций
Иран принял решение причислить Пентагон к списку террористических организаций
wikipedia.org

Иран принял решение причислить Пентагон к списку террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Агентство утверждает, что решение поддержали 206 депутатов парламента.

В законопроекте сказано, что к террористам приравнивают “все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани“.

Ранее террористами в Иране считали лишь Центральное командование Вооруженных сил США.

Напомним, Иран не планирует создание ядерного оружия.

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Теги: Иран, Пентагон, США
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Комментариев (14)
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Spellpusha    07.01.2020, 13:50
Оценка:  0
Spellpusha
Іран фінансує сотні бойових ісламських угруповань по всьому світу, в тому числі в Європі. Пора розрізати пуповину ісламського тероризму!
Бувший_східняк    07.01.2020, 13:49
Оценка:  0
Бувший_східняк
Ну не Пентагон же, Петагон.
Spellpusha    07.01.2020, 13:44
Оценка:  +1
Spellpusha
Дерти у рота йобаних чурок
BROKER666    07.01.2020, 13:03
Оценка:  +2
BROKER666
нда уж... ордынские руссофашисты называют себя антифашистами, а исламские террористы называют себя антитеррористами - всё абсолютно строго по Черчилю
i-Вес    07.01.2020, 13:09
Оценка:  -4
i-Вес
Давай уточним, что террористы это не те кого террористами обозвали американцы - обозвали без доказательств и только на основе "разведданных", которых никто никогда не видел.Террористы это те, кто убил большое количество мирных жителей. В нашем мире - это США, уничтожившие самое большое число мирных.
i-Вес    07.01.2020, 13:11
Оценка:  -3
i-Вес
А вовсе не Иран, который не устраивает перевороты и не вторгается в другие страны, как Америка.
Кстати - убитый американцами Сулеймани активно и успешно воевал против ИГИЛ, и ОТГОВОРИЛ толпу иракских активистов-ополченцев от массированного нападения на посольство США - толпа только немного камней
i-Вес    07.01.2020, 13:12
Оценка:  -5
i-Вес
кинула.
А США в "благодарность" - Сулеймани убила. Убила борца против ИГИЛ, защитившего их посольство от уничтожения разгневанной толпой.
Пиндосы - террористы.
BROKER666    07.01.2020, 13:14
Оценка:  +3
BROKER666
а кто Грозный сровнял с землёй ты стёр с памяти? кто приказал штурмовать школу в Беслане? кто приказал пустить газ в Норд-Осте, кто производил химатаки в Сирии, кто разбомбил донбасс с территории ростовской области в 14м?
BROKER666    07.01.2020, 13:16
Оценка:  +2
BROKER666
США ликвидировало Сулеймани в отместку за нападение на посольство США в Ираке
i-Вес    07.01.2020, 13:38
Оценка:  -2
i-Вес
Грозный - это где население прямо на улицах убивало простых мирных русских? Это тот Грозный, который теперь выглядит лучше многих городов российской глубинки?
"Школу в Беслане" - всерьёз веришь что целью штурма было уничтожение заложников а не их спасение? )
"Норд-Ост" - а зачем антидот вкалывали?
i-Вес    07.01.2020, 13:39
Оценка:  -2
i-Вес
"Химатаки в Сирии" - устраивали провокации пиндосские марионетки. Чтобы легитимизировать вторжение США. Только вот неудача - ОЗХО признало что никакой химической атаки не было, "жертвы" рассказали как их нанимали для съёмок постановочных роликов, Брокер, тебе не стыдно верить фейкам?
i-Вес    07.01.2020, 13:41
Оценка:  -2
i-Вес
Ведь от действий США после Второй мировой войны за её границами пострадали ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. Сколько мирных жителей убил Иран, не подскажешь? Там не то что миллиона - и тысячи не наберётся!
Вижу, ты как не умел думать своим мозгом - так за всё время с момента переворота и не научился!
Spellpusha    07.01.2020, 13:43
Оценка:  +1
Spellpusha
що ти пи3диш, Іран фінансує сотні бойових ісламських угруповань по всьому світу, в тому числі в Європі. Ти просто кінчений дегенерат або чурка якщо їх защішаешь
i-Вес    07.01.2020, 12:46
Оценка:  -6
i-Вес
Убивать террористов везде, без суда и следствия, только на основании данных разведки - или даже без них, главное потом заявить что "действовали на основании данных разведки" - думаете, это Иран? Нет, так действует террористическое США...
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