Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран заявил, что не расторгает ядерную сделку

Комментариев: 0
В Тегеране заявили, что привели ядерное соглашение к "разумному балансу", который был нарушен после выхода из него США.
Иран рассчитывает, что страны ЕС не будут вводить новых санкций
Иран рассчитывает, что страны ЕС не будут вводить новых санкций
Getty Images

Несмотря на решение Ирана отказаться от ограничений по обогащению урана, ядерное соглашение не расторгнуто. Об этом заявил во вторник, 7 января, замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Голос Америки.

 
"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", - говорится в разъяснении.

Ранее в Иране заявили, что еще на шаг отходит от соблюдения своих обязательств по соглашению, хотя и намерены продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Это заявление совпало с эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном после того, как в результате американского удара в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани

"Ядерное соглашение еще не умерло. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, но это будет зависеть от прекращения санкций и от получения экономической выгоды благодаря соглашению", - сказал Аракчи.

По его словам, Тегеран считает, что теперь достигнут "разумный баланс", который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, поэтому теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

Европейские страны, подписавшие соглашение, на этой неделе могут запустить процесс урегулирования споров, который может привести к введению новых санкций в отношении Тегерана со стороны ООН.

Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерна програма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь