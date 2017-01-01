Во Франции умер парикмахер, который ввел в моду мелирование

Жак Дессанж работал со звездами кино и сделал популярной женскую стрижку "под мальчика".

Французский парикмахер-новатор Жак Дессанж, работавший с Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо, умер 7 января во Франции в возрасте 94 лет. Об этом сообщает AFP

Отмечается, что информацию о смерти Дессанжа подтвердили его адвокат и официальный представитель компании Dessange International.

Парикмахер прославился новаторскими решениями в своей области, в частности, особой техникой выпрямления волос, введением в моду короткой женской стрижки "гарсон" ("под мальчика"), мелированием.

Дессанж родился в 1925 году в небольшой деревне в регионе Солонь. В 1945 году он отправился в Париж, где спустя четрые года попал в ателье Christian Dior.

Свой первый салон красоты парикмахер открыл в 1954 году. Сегодня сеть его салонов и бутиков охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тысячи точек под разными брендами.

В 1950-х годах Дессанжа начали приглашать для работы на съемочных площадках. После фильма Бабетта идет на войну (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа "бабетта" с объемным начесом на макушке.

В 2004 году он передал бразды правления компанией своему сыну Бенжамену, что спустя несколько лет стало предметом разлада между ними.

Напомним, в ноябре прошлого года скончался французский модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон.

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