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В Бельгии чиновники получили конверты с белым порошком

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Власти немедленно задействовали процедуру, предусмотренную в случае подозрения на споры сибирской язвы.

Конверты с подозрительным белым порошком поступили утром в четверг в канцелярии нескольких министерств правительства Валлонии в городе Намюр – столице этого региона Бельгии. Об этом 9 января сообщил телеканал RTBF.

Отмечается, что власти немедленно задействовали процедуру, предусмотренную в случае подозрения на споры сибирской язвы. Она начинается с изоляции людей, оказавшихся в контакте с подозрительными письмами, и обследования помещений.

На месте работают специалисты гражданской защиты.

Ранее несколько датских компаний по производству пищевых продуктов получили письма из Бельгии, содержащие неизвестный порошок и угрозы. Злоумышленники требовали от производителей пищевых продуктов деньги и угрожали заразить их продукцию.

Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой

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Теги: Бельгия, видео, чиновники, сибирская язва, конверты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    09.01.2020, 16:05
Оценка:  0
xapi3mat
лавруша тоже получает почти такие же
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