В Нигере погибли почти 100 человек при нападении на военный лагерь
На западе Нигера при нападении неизвестных боевиков на военный лагерь погибли 98 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию министерства обороны этой африканской страны в пятницу, 10 января.
Отмечается, что в четверг во второй половине дня группа боевиков на машинах прибыла в военный лагерь на границе Нигера и Мали и вступила в перестрелку с военнослужащими.
"Военные при поддержке ВВС отразили атаку боевиков. В результате нападения 25 солдат погибли, еще шестеро получили ранения. 63 боевика были уничтожены", – говорится в сообщении.
Военные продолжают операцию по зачистке в этом районе. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.
Ранее в декабре на западе Нигера неизвестные боевики напали на армейский лагерь. Тогда в бою погибли не менее 70 военных, более 10 пропали без вести.
Напомним, в ноябре на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман. Тогда погибли 54 человека.
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