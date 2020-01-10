В Нигере погибли почти 100 человек при нападении на военный лагерь

Группа боевиков на машинах прибыла в военный лагерь на границе Нигера и Мали и вступила в перестрелку с военнослужащими.

На западе Нигера при нападении неизвестных боевиков на военный лагерь погибли 98 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию министерства обороны этой африканской страны в пятницу, 10 января.

Отмечается, что в четверг во второй половине дня группа боевиков на машинах прибыла в военный лагерь на границе Нигера и Мали и вступила в перестрелку с военнослужащими.

"Военные при поддержке ВВС отразили атаку боевиков. В результате нападения 25 солдат погибли, еще шестеро получили ранения. 63 боевика были уничтожены", – говорится в сообщении.

Военные продолжают операцию по зачистке в этом районе. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Ранее в декабре на западе Нигера неизвестные боевики напали на армейский лагерь. Тогда в бою погибли не менее 70 военных, более 10 пропали без вести.

Напомним, в ноябре на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман. Тогда погибли 54 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet