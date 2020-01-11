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Сбитый боинг: в Иране заявили о "человеческой ошибке"

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Военные заявили, что украинский самолет совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".
Место крушения самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ
twitter.com/CGTNOfficial

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными украинский пассажирский борт. Соответствующее сообщение он в субботу, 11 января, опубликовал в Twitter.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования ВС: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - сообщил Зариф.

Военные Ирана признали, что сбитый украинский Boeing был принят за вражеский самолет.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - цитирует СNN сообщении штаба вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, совершил разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаления о сбитом самолете.

Как сообщалось, Иран в субботу, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, ракета, сбит боинг, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Сливной_Бачок    11.01.2020, 09:01
Оценка:  +1
Сливной_Бачок
Обезьяны с гранатами. Куда им ЯО? Пусть и Рашка отвечает за поставленные им в обход санкций ПЗРК. Верните Ирнау мини-юбки!
лаптиADIDAS    11.01.2020, 08:29
Оценка:  +7
лаптиADIDAS
Пяздят чукабесы! Закройте небо над эти сранный ираном! Не литать к ним вообще !!! пущай ахбарятся черти )))
Woodbrother    11.01.2020, 08:25
Оценка:  +7
Woodbrother
Самолет толком и взлететь не успел. Полет длился несколько минут. Какие военные объекты ? О чем они бредят ?
Бувший_східняк    11.01.2020, 08:44
Оценка:  +7
Бувший_східняк
Может какая-нить шашлычная?
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