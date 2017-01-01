Студента задержали из-за секс-куклы в виде ребенка

С помощью рентгена правоохранители обнаружили в посылке мужчины силиконовую секс-куклу в виде маленькой девочки.

В Австралии 26-летнего студента арестовали из-за секс-куклы в виде ребенка. Об этом сообщает Today Online.

Сообщается, что мужчина из Сингапура, находящиеся в Австралии по студенческой визе, заказал через интернет посылку. Когда таможенные службы проверяли коробку с помощью рентгена оказалось, что в ней находится силиконовая секс-кукла в виде маленькой девочки.

Правоохранители задержали студента, но он был выпущен под залог. В случае признания мужчины виновным, ему присудят штраф в размере 360 тысяч долларов.

Кроме того, его могут лишить свободы на срок до 10 лет. Подобные секс-игрушки были признаны незаконными в Австралии в 2019 году.

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