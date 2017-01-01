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Студента задержали из-за секс-куклы в виде ребенка

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С помощью рентгена правоохранители обнаружили в посылке мужчины силиконовую секс-куклу в виде маленькой девочки.
Студента задержали из-за секс-куклы в виде ребенка
Australian Border Force

В Австралии 26-летнего студента арестовали из-за секс-куклы в виде ребенка. Об этом сообщает Today Online.

Сообщается, что мужчина из Сингапура, находящиеся в Австралии по студенческой визе, заказал через интернет посылку. Когда таможенные службы проверяли коробку с помощью рентгена оказалось, что в ней находится силиконовая секс-кукла в виде маленькой девочки.

Правоохранители задержали студента, но он был выпущен под залог. В случае признания мужчины виновным, ему присудят штраф в размере 360 тысяч долларов.

Кроме того, его могут лишить свободы на срок до 10 лет. Подобные секс-игрушки были признаны незаконными в Австралии в 2019 году.

Ранее сообщалось, что австралийка случайно убила парня секс-игрушкой. Также Корреспондент писал о том, что британская компания научит секс-робота дышать.

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Теги: Австралия, студенты, ребенок, арест, инцидент, секс-игрушки, кукла
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Источник: korrespondent.net

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