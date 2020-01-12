У берегов Мальты спасли сотню мигрантов

Мигранты высадились на морской базе Hay Wharf в городе Флориана и были задержаны полицией.

Военнослужащие Мальты доставили на берег 99 мигрантов, спасенных с двух судов, терпящих бедствие в Средиземном море. Еще одна спасательная операция продолжается, сообщает Синьхуа в воскресенье, 12 января.

Примернов 13:00 субботы мигранты высадились на морской базе Hay Wharf, расположенной на территории города Флориана на юго-востоке Мальты, и были задержаны полицией.

Официальныйпредставитель вооруженных сил Мальты заявила, что третья операция проводится в открытом море, однако пока неизвестно, когда мигранты будут доставлены на Мальту и произойдет ли это вообще.

Представительполиции сообщил, что третья группа мигрантов состоит из 92 мужчин и шести женщин, в том числе 14 несовершеннолетних.

Накануне западном побережье Греции в Ионическом море затонула лодка с мигрантами на борту. Погибли по меньшей мере 12 человек. На борту судна находились до 50 человек. При этом сообщалось о спасении 21 мигранта.

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