Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

Экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в аэропорт.



Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Ставрополь, вернулся обратно в аэропорт Шереметьево в связи с возможными проблемами с двигателем, сообщает ТАСС в понедельник, 13 января, со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево", – рассказал собеседник агентства.

На борту находился 61 человек – 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка лайнера прошла в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Выясняется причина случившегося.

Напомним, ранее в Канаде самолет экстренно приземлился из-за дыма в двигателе, а в Японии самолет сел с загоревшимся двигателем.

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