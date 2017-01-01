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В Болгарии при взрыве в доме пострадали 19 человек

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Владельцем квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД. По неофициальным данным, дома он хранил взрывчатку.

В болгарском городе Варна произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Одна женщина погибла, пострадали 19 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает телеканал bTV в понедельник, 13 января.

Взрыв произошел около 4:30 утра на четвертом этаже дома. Владельцем квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД. По неофициальным данным, в квартире он хранил взрывчатку. Мужчину уже объявили в розыск.

Здание получило серьезные повреждения. Жителей дома эвакуировали. Власти пообещали, что всем им предоставят временное жилье.

Ранее в Словакии в городе Прешов произошел взрыв газа в 13-этажном жилом доме. Тогда погибли пять человек.

А в Польше взрыв газа разрушил здание на горнолыжном курорте Щирк. Жертвами стали восемь человек, включая четверых детей. Отмечалось, что причиной взрыва в здании мог стать случайно просверленный газопровод.

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Теги: видео, дом, Болгария, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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