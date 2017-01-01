Сбитый самолет МАУ: группа по расследованию соберется в Иране до завтра

Группа быстрого реагирования соберется в Тегеране до 14 января. Группа создаст командный пункт для правительства Канады и начнет работу.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) в полном составе соберется в Иране до 14 января. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 13 января.

"Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады... По состоянию на утро визы были выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран... Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что ему визу быстро откроют... Группа быстрого реагирования на месте полностью соберется до 14 января, чтобы проводить свою важную работу", - написал Шампань.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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