В Германии задержали чеченцев по подозрению в организации теракта
Прокуратура Берлина заявила о предотвращении теракта, который по ее данным, готовили выходцы из Чечни. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение немецкого ведомства.
"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".
Общее число подозреваемых не сообщается, но отмечается, что у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.
В прокуратуре отметили, что на данный момент конкретной угрозы теракта нет.
В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Крыму чеченский мотоциклист избил журналиста из-за замечания.
Перед этим в Польше по подозрению в терроризме задержали чеченца. Суд принял решение о его депортации в Россию.
Массовое задержание чеченцев произошло в 2018 году в Париже. Тогда полиция задержала 23 чеченцев, которых подозревала в рэкете.
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