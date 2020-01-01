В Германии задержали чеченцев по подозрению в организации теракта

Немецкие правоохранители провели масштабные обыски у подозреваемых в четырех федеральных землях. В обысках участвовали почти две сотни полицейских.

Прокуратура Берлина заявила о предотвращении теракта, который по ее данным, готовили выходцы из Чечни. Об этом во вторник, 14 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение немецкого ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Общее число подозреваемых не сообщается, но отмечается, что у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

В прокуратуре отметили, что на данный момент конкретной угрозы теракта нет.

В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Крыму чеченский мотоциклист избил журналиста из-за замечания.

Перед этим в Польше по подозрению в терроризме задержали чеченца. Суд принял решение о его депортации в Россию.

Массовое задержание чеченцев произошло в 2018 году в Париже. Тогда полиция задержала 23 чеченцев, которых подозревала в рэкете.

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