Схождение лавин в Гималаях: более 120 погибших

Около 70 человек погибли при сходе лавин за последние пару суток. Таким образом, с воскресенья эта цифра достигла 126 человек.

Гималаи накрыли сильные снегопады, которые спровоцировали обширный сход лавин. Среди погибших за последние пару суток числятся по меньшей мере 70 человек, из которых 55 погибли в провинции Кашмир и еще 15 в Афганистане, сообщает АР.

Отмечается, что больше всего от стихии пострадал район Гималаев в Кашмире. Здесь за последние сутки погибло 55 человек, заявил представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана Васим Уддин.

"41 человек погиб в результате схода лавины в долине Нилум, а 14 человек погибли в других частях региона", - уточнил чиновник.

Перед этим министр по чрезвычайным ситуациям в Кашмире, заявил, что объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах. "Спасатели с трудом добираются до отдаленных пострадавших деревень", - сказал он.

Всего, начиная с воскресенья, 12 января, общее число погибших в двух странах от лавин и снегопада увеличилось уже до 126 человек.

Накануне сообщалось, что в Пакистане и Индии при сходе лавин погибли 67 человек. Стихия полностью разрушила 45 домов. Много людей пропали без вести.

Также сообщалось, что в регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин.

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