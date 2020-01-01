Схождение лавин в Гималаях: более 120 погибших
Гималаи накрыли сильные снегопады, которые спровоцировали обширный сход лавин. Среди погибших за последние пару суток числятся по меньшей мере 70 человек, из которых 55 погибли в провинции Кашмир и еще 15 в Афганистане, сообщает АР.
Отмечается, что больше всего от стихии пострадал район Гималаев в Кашмире. Здесь за последние сутки погибло 55 человек, заявил представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана Васим Уддин.
"41 человек погиб в результате схода лавины в долине Нилум, а 14 человек погибли в других частях региона", - уточнил чиновник.
Перед этим министр по чрезвычайным ситуациям в Кашмире, заявил, что объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах. "Спасатели с трудом добираются до отдаленных пострадавших деревень", - сказал он.
Всего, начиная с воскресенья, 12 января, общее число погибших в двух странах от лавин и снегопада увеличилось уже до 126 человек.
Накануне сообщалось, что в Пакистане и Индии при сходе лавин погибли 67 человек. Стихия полностью разрушила 45 домов. Много людей пропали без вести.
Также сообщалось, что в регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин.
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