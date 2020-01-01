Китайский Новый год-2020: дата и традиции праздника
В Украине после Нового года и Старого Нового года в последнее время стало популярным отмечать еще и Китайский.
Праздник называют Новым годом по восточному календарю. Он имеет древние и необычные для европейцев символы и традиции.
Когда китайский Новый год-2020
В отличие от европейской и старославянской традиций, восточный Новый год является переходящим праздником. Его дата зависит от лунного календаря.
Его принято отмечать во время второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. Этот день может оказаться в промежутке между 21 января и 21 февраля.
В 2020 году Китайский Новый год пройдет 25 января, в субботу. При этом по восточной традиции Новый год празднуется на протяжении 15 дней.
К тому же, по восточному летоисчислению наступит 4718-й год. Согласно традиции, каждый год имеет своего покровителя. В 2020 году им будет Белая Металлическая Крыса.
Чтобы задобрить символ года, принято соответствующим образом украшать дом и готовить праздничный стол. Также в восточной традиции приняты шумные гуляния в семейном кругу.
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