В Счетной палате США заявили о незаконности заморозки помощи Украине
Американская Счетная палата в четверг, 16 января, опубликовала доклад, в котором говорится о незаконности решения администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине, сообщает Интерфакс.
"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление (администрации президента – ред.) нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - говорится в документе.
Как известно, Счетная палата США выполняет функции аудиторского и аналитическо-следственного органа Конгресса Соединенных Штатов.
Напомним, 19 декабря Конгресс США утвердил обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet