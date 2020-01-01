В Счетной палате США заявили о незаконности заморозки помощи Украине

Администрация президента нарушила закон, когда распорядилась заморозить выделенную Украине помощь.

Американская Счетная палата в четверг, 16 января, опубликовала доклад, в котором говорится о незаконности решения администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине, сообщает Интерфакс.

"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление (администрации президента – ред.) нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - говорится в документе.

Как известно, Счетная палата США выполняет функции аудиторского и аналитическо-следственного органа Конгресса Соединенных Штатов.

Напомним, 19 декабря Конгресс США утвердил обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Ранее в отношении Трампа официально выдвинули два основных обвинения по делу об импичменте: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet