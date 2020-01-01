Юристы Трампа об импичменте: Это вмешательство в выборы

Защитники американского лидера считают, что в импичменте нет ни процедурных, ни конституционных оснований.



Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в Сенат США ответ на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, Associated Press.

По мнению защитников Трампа, процедура импичмента является "атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента".

"Это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев", - говорится в заявлении.

Юристы считают, что в импичменте нет ни процедурных, ни конституционных оснований.



Отмечается, Трамп представит более подробное юридическое обоснование в понедельник, 20 января, а Палата представителей сможет ответить ему во вторник, когда состоится продолжение разбирательства в Сенате.

Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet