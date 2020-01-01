В Брюсселе во время автосалона арестовали почти 200 эко-активистов

Группа активистов устроила демонстрацию на автомобильной выставке в знак протеста против роли машин в изменении климата.

В столице Бельгии Брююсселе полиция арестовала 185 участников движения Бунт против вымирания (Extinction Rebellion), которые устроили акцию протеста во время автомобильной выставки. Об этом сообщает Reuters.

В субботу группа экологических активистов устроила демонстрацию на автомобильной выставке в Брюсселе в знак протеста против роли автомобильной промышленности в выбросах CO2, которые вызывают изменение климата.

Член и бывший представитель группы экоактивистов, Кристоф Мейерханс, сказал, что акция Extinction Rebellion была направлена на автомобильную промышленность, представители которой "много лгали, чтобы продавать больше автомобилей".

Один протестующий, лицо которого было покрыто черной краской, скандировал Shell kills, подразумевая нефтяную компанию Royal Dutch Shell. Он лег перед стендом Shell, в то время как другие протестующие в масках размахивали логотипами компании. Полиция задержала 185 демонстрантов. Сотрудники службы безопасности на короткое время заблокировали доступ в этот район.

Акция "противников вымирания" прошла через несколько дней после того, как Европейская комиссия обнародовала идеи о том, как финансировать свой флагманский проект Экологический курс (Green Deal). Цель данного проекта – превратить к 2050 году Европейский Союз в зону с климатически нейтральным уровнем выбросов CO2, отчасти путем трансформации автомобильной промышленности.

Напомним, что ранее Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС. Активисты забрались на здание по строительным лесам и вывесили гигантский баннер о климатическом кризисе.

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