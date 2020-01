Аномальный холод во Флориде: игуаны оцепенели, а ламантины приплыли греться

Температура в штате опустилась ниже нуля, в связи с чем игуаны начали падать с деревьев в оцепенении, а ламантины массово приплыли в бухту, чтобы согреться на мелководье.

В штате Флорида в США температура снизилась до -1°C, из-за чего пострадала местная экосистема. Об этом сообщает АВС в четверг, 23 января.

В частности, в Twitter опубликовали снятые с воздуха кадры, на которых видно, как огромная стая редких ламантинов пытается согреться в теплых водах залива Нампа.

Aerial footage shows a huge group of manatees trying to keep warm in Tampa Bay, as Florida sees a drop in temperatures and officials issue wind chill warnings for multiple cities in the state. https://t.co/VMZO3qPMfF pic.twitter.com/r0aXN37nY8 — ABC News (@ABC) January 23, 2020

Также местные жители говорят о "дождях" из оцепеневших от холода игуан. Некоторые призывают не оставаться в стороне и одевать ящериц в теплую одежду, пока температура не нормализуется.

Yesterday, there was news no one believed...iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) January 22, 2020

Напомним, что метеорологическая зима в Киеве так и не наступила. Обсерватория им. Срезневского сравнила нынешние температурные показатели с температурой сто лет назад. Дневная температура в этот день в 1919 составляла -5,4°С.

Также сообщалось, что 2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений. Предыдущий температурный рекорд был установлен в 2016. Среднегодовая температура в последние пять лет была на 1,1-1,2 градуса выше, чем в прединдустриальный период.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet