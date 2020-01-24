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При стрельбе в Германии погибли шесть человек - СМИ

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Мужчина открыл огонь в кафе в ходе бытового конфликта, он задержан. Полиция о погибших не сообщает.

В федеральнаой земле Баден-Вюртемберг в Германии мужчина открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе, сообщает местная полиция в Twitter в пятницу, 24 января.

Как сообщает издание Focus Online, погибли шесть человек.

В полиции эту информацию пока не подтвердили, но сообщили, что стрелок задержан.

 

По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

 

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Теги: Германия, стрельба, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    24.01.2020, 16:06
Оценка:  +11
wahmurkadurnaya
цап.
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