При стрельбе в Германии погибли шесть человек - СМИ

Мужчина открыл огонь в кафе в ходе бытового конфликта, он задержан. Полиция о погибших не сообщает.

В федеральнаой земле Баден-Вюртемберг в Германии мужчина открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе, сообщает местная полиция в Twitter в пятницу, 24 января.

Как сообщает издание Focus Online, погибли шесть человек.

В полиции эту информацию пока не подтвердили, но сообщили, что стрелок задержан.

По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

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