В Африке происходит крупнейшее нашествие саранчи за 25 лет

Саранча может полностью уничтожить продовольственные культуры и распространить чуму. В воздухе постоянно распыляют пестициды, чтобы противодействовать нашествию.

На полуострове Сомали в Африке, а также на территории ближайших государств, наблюдается крупнейшее нашествие саранчи за последние 25 лет. Об этом сообщает CNN в пятницу, 24 января.

В местности, подвергшейся нашествию, проживают более 19 млн человек, продовольственная безопасность которых теперь под беспрецедентной угрозой. Жизненно важные культуры могут быть уничтожены полностью.

Пустынная саранча появляется в регионе нерегулярно - последнее нашествие произошло в 2007 году в гораздо меньших масштабах. Предположительно, распространению насекомых способствовали погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди в период с октября по декабрь.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), "в худшем случае" это может спровоцировать заболевание чумой. ФАО отмечает, что рои пустынной саранчи могут оставаться в воздухе в течение длительного периода времени, преодолевая 130 километров или более.

Эксперты предупреждают, что существует высокий риск того, что рои могут мигрировать в Уганду и Южный Судан, и это угроза для скотоводческих регионов. Для прекращения распространения роев ежедневно проводится воздушное распыление пестицидов.

Напомним, что ранее из-за аномального холода во Флориде игуаны оцепенели, а ламантины приплыли греться. Температура в штате опустилась ниже нуля, в связи с чем игуаны начали падать с деревьев в оцепенении, а ламантины массово приплыли в бухту, чтобы согреться на мелководье.

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