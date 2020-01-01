Посольство США в Ираке снова подверглось обстрелу

В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.



В Багдаде в воскресенье, 26 ноября, был нанес ракетный удар по району с правительственными ведомствами и зданиями посольств иностранных государств, так называемой "зеленой зоне".

В общей сложности было выпущено пять снарядов. Одна из ракет упала на территорию посольства США.



О погибших или пострадавших информации пока нет.

Напомним, 21 января посольство США в Ираке подверглось обстрелу. В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты.

Предыдущий обстрел посольства произошел 5 января. Сообщалось о пострадавших среди гражданских, так как одна из ракет попала в жилое здание рядом с посольством.

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