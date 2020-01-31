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ПАСЕ назвала РФ агрессором и призвала вернуть Крым

Комментариев: 2
ПАСЕ приняла резолюцию касательно Крыма и РФ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Википедия

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения некоторыми странами-членами организации своих обязательств. В частности документ содержит положения с требованием к РФ выполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.

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Об этом сказано на официальном сайте ПАСЕ.

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 49 депутатов, 17 - выступили против, еще 3 - воздержались.

К слову, в документе отмечается негативная тенденция демократии, верховенства закона и прав человека в России.

ПАСЕ также призвала РФ прекратить вооруженную агрессию на Донбассе путем прекращения финансирования боевиков.

Российская Федерация должна полностью выполнить Минские договоренности, стороной которых является РФ, прекратить военное вмешательство, а также поддержку нелегальных вооруженных формирований в восточной Украине, - сказано в документе.

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Отмечается, что украинская делегация добилась внесения правки о том, что РФ является стороной Минских соглашений. Эту правку поддержало большинство делегатов ПАСЕ.

РФ также призвали сотрудничать со следствием касательно сбитого над Донбассом боинга МН17.

ПАСЕ отклонила большинство поправок к резолюции по России.

Напомним, Гончаренко мощно выступил в ПАСЕ. Нардеп выступил с мощной речью в ПАСЕ.

 

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Теги: ПАСЕ, Крым, РФ, Украина
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Комментариев (2)
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shk67    31.01.2020, 10:09
Оценка:  +5
shk67
Акуеть! На седмом году войны ПАСЕ слегка увидело кацапский след на востоке Украины!
Qr_со_смыслом    31.01.2020, 09:41
Оценка:  +2
Qr_со_смыслом
Заодно назначив вице спикером россиянина и восстановив все полномочия рос делегации)
"Шаг впегед и два назад, это школа Соломона Пляра"
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