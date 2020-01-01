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Три страны эвакуировали своих граждан из Уханя

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Япония уже третий раз послала самолет за своими гражданами в Ухань. Франция и Британия также эвакуировали своих людей.
Страны эвакуируют своих граждан из Уханя
Страны эвакуируют своих граждан из Уханя

Великобритания, Франция и Япония эвакуировали своих граждан из эпицентра китайского коронавируса – Уханя. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает Интерфакс.

Так, авиалайнер, с британцами из Уханя прибыл в пятницу на базу Королевских ВВС Великобритании в графстве Оскфордшир, сообщают британские СМИ. На борту самолета находились 83 британца. Ожидается, что теперь их отправят на карантин на две недели в специальную зону на территории больницы Арроу Парк.

Французские власти ранее также организовали эвакуацию своих граждан из Уханя. Авиалайнер с 200 пассажирами на борту приземлился на военной базе ВВС Франции близ города Марсель.

Своих подданных из Уханя вывезла также Япония. Ранее в пятницу в Японию прибыл уже третий авиарейс с эвакуированными из Уханя японцами - более 190 человек. До этого Япония вывезла на двух рейсах еще 416 человек.

Всего в Китае с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход - в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Сегодня сообщалось, что в провинции Хубей находятся 57 украинцев. Из них - 53 непосредственно в Ухане.

А накануне в Киеве сел самолет с эвакуированными из Китая украинцами.

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Теги: Япония, Китай, Франция, эвакуация, Великобритания, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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