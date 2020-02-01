Пустые улицы, покинутые заведения: появилось жуткое видео из Китая

Обстановка на улицах Китая сегодня выглядит жутко.

Китай опустел из-за эпидемии смертельного коронавируса. Людей на улицах практически нет, общественные заведения никто не посещает, даже их сотрудники.

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Жуткое видео из охваченного коронавирусом Китая опубликовал Телеграм-канал Mash.

На видеоролике показаны пустые улицы китайских городов, покинутые заведения общепита.

В Китае сейчас так. Санья, Гуйлинь, и, конечно, Ухань. Покинутый “Бургер Кинг”, улицы перегорожены первым, что попалось под руку (например, велосипедами), люди в оранжевых костюмах - единственные живые.

Напомним, в Украине появится своя система теста на коронавирус. Эксперты уже работают над созданием уникальной системы.

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