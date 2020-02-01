Помпео: РФ и Украина должны сами решить конфликт

В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить конфликт, считает Госсекретарь США.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает БЕЛТА.

При этом госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

Макей заявил о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.

Зеленский призвал США инвестировать в Украину и участвовать в разработке черноморского шельфа.

Также глава государства подчеркнул, что готов в любой день посетить США, если у него будет пакет важных договоренностей для Украины, которые он сможет там подписать.

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