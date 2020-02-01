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Помпео: РФ и Украина должны сами решить конфликт

Комментариев: 11
В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить конфликт, считает Госсекретарь США.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает БЕЛТА.

При этом госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

Макей заявил о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров. Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут решению кризиса.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.

Зеленский призвал США инвестировать в Украину и участвовать в разработке черноморского шельфа.

Также глава государства подчеркнул, что готов в любой день посетить США, если у него будет пакет важных договоренностей для Украины, которые он сможет там подписать. 

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Теги: Украина, США, Украина-Россия, донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Детонатор    01.02.2020, 23:23
Оценка:  -3
Детонатор
Если по-простому: нам в Америке пофиг ваши дела.
Moja_Polska    01.02.2020, 21:06
Оценка:  -19
Moja_Polska
Пиндосия боится ))
Поставок наступательного американского оружия окраинцам НЕ БУДЕТ))), а своё - СССРовское уже всё продали
...а почему НЕ БУДЕТ?
А потому, что Россия в тот же миг поставит подобное оружие всем тем, с кеми пиндосия воюет...)))
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:25
Оценка:  +14
wahmurkadurnaya
Яке ж ви однобоке.
Asmo    01.02.2020, 21:46
Оценка:  +13
Asmo
Если США подтянут свой флагман авианосец Форд, то раша даже Кузю не сможет подтянуть...сгорел бедняга )
BabaYul    01.02.2020, 20:56
Оценка:  -17
BabaYul
Люди добрые, Объясните кто-нибудь. Это уже перемога или всё ещё по прежнему.
iviss    01.02.2020, 19:45
Оценка:  -4
iviss
США подписывала будапештский меморандум, так что в данной истории с Российским беспределом могла бы и вписаться. Но, Россия страна-гопник с которой разговор только сила. Даже своими силами в Крыму могли помешать захвату, а впиштсь кто за нас, гопник бы обделался.
Колишній-східняк    01.02.2020, 18:14
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Лукашенко не просто отказался лететь на встречу к Путину, он в эти дни будет принимать в Минске главу госдепа США Помпео! И ведь все это просочилось в СМИ, то есть глава Республики Беларусь не просто унизил кремлевского визави, а выставил его на посмешище перед всем миром.
Колишній-східняк    01.02.2020, 18:15
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Вот такая смена геополитических приоритетов. И будем справедливыми - Кремль заслужил такое отношение. Он заслужил даже большего...
sti123    01.02.2020, 21:02
Оценка:  -18
sti123
не надо обольщаться, батька не идиот, любит конечно покапризничать, но быстро берется за разум)
MrBlackXXX    01.02.2020, 18:13
Оценка:  -22
MrBlackXXX
Помпео зраду гутарит. ;-)
Griver    01.02.2020, 18:13
Оценка:  -5
Griver
россияне обнаглевшие животные (решение отстрел)
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