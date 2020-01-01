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В Париже самолет не смог вылететь из-за драки пилотов

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Авиалайнер Air France дважды не смог вылететь в Москву.
Авиарейс Air France дважды был задержан из-за драки пилотов и холода в салоне
Авиарейс Air France дважды был задержан из-за драки пилотов и холода в салоне
slon.fr

В Париже задержали рейс в Москву пассажирского самолета авиакомпании Air France. Причиной задержки стала драка двух пилотов прямо в кабине самолета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на одного из пассажиров авиалайнера. 

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Сообщается, что когда самолет выехал на полосу, пассажиры услышали скандал в кабине пилотов. Разговор на повышенных тонах перерос драку, из-за чего самолет вернулся обратно. В итоге авиакомпания заменила экипаж самолета.

На этом злоключения пассажиров рейса не закончились. Спустя час после вылета лайнер развернулся и снова сел в аэропорту Парижа из-за холода в салоне.

В результате пассажирам рейса предоставили другой самолет, на котором они улетели в Москву.

Напомним, в Томске аварийно сел самолет Bombardier.

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Теги: Авиалайнер, Air France, Москва, Париж, драка, пилоты
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