В Париже самолет не смог вылететь из-за драки пилотов

Авиалайнер Air France дважды не смог вылететь в Москву.

В Париже задержали рейс в Москву пассажирского самолета авиакомпании Air France. Причиной задержки стала драка двух пилотов прямо в кабине самолета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на одного из пассажиров авиалайнера.

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Сообщается, что когда самолет выехал на полосу, пассажиры услышали скандал в кабине пилотов. Разговор на повышенных тонах перерос драку, из-за чего самолет вернулся обратно. В итоге авиакомпания заменила экипаж самолета.



На этом злоключения пассажиров рейса не закончились. Спустя час после вылета лайнер развернулся и снова сел в аэропорту Парижа из-за холода в салоне.



В результате пассажирам рейса предоставили другой самолет, на котором они улетели в Москву.



Напомним, в Томске аварийно сел самолет Bombardier.

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