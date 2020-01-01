Землетрясение произошло в Канаде
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился находился примерно в 18 км к востоку от города Поствилл.
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Канады, сообщает государственная служба по наблюдению за землетрясениями страны во вторник, 4 февраля.
Сейсмическое событиепроизошло в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км, эпицентр находился в 18 км к востоку от города Поствилл.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Мощное землетрясение произошло у берегов Ямайки
Напомним, в ночь на 31 января в горах Румынии произошло землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области.
Мощное землетрясение произошло у берегов Ямайки
Напомним, в ночь на 31 января в горах Румынии произошло землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области.
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