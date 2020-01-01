Землетрясение произошло в Канаде

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился находился примерно в 18 км к востоку от города Поствилл.



Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Канады, сообщает государственная служба по наблюдению за землетрясениями страны во вторник, 4 февраля.

Сейсмическое событиепроизошло в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км, эпицентр находился в 18 км к востоку от города Поствилл.





Мощное землетрясение произошло у берегов Ямайки



Напомним, в ночь на 31 января в горах Румынии Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.Напомним, в ночь на 31 января в горах Румынии произошло землетрясение , которое распространилось на территорию Одесской области.

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