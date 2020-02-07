Беглый экс-премьер Азаров обзавелся элитным жильем на Рублёвке

Там же российские власти выделили участок и для бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко.

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Российские власти обеспечили беглых украинских чиновников времен Януковича элитным жильем на знаменитой подмосковной Рублевке. Так, российское издание “Проект“ составило карту элитных особняков в этой местности, где среди прочих нашлись коттеджи бывшего украинского премьера Николая Азарова и бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

Как выяснили журналисты, сравнительно небольшие участки — 15 соток — в поселке Жуковка записаны на жену экс-премьера Людмилу Азарову. Намного более внушительные угодья принадлежат невестке Азарова Лилии (99 соток). Также нашлась и недвижимость самого Николая Азарова — в 2015 году ему были выданы в аренду участок 47 соток и особняк на территории оздоровительного комплекса “Рублево-Успенский“ в Петрово-Дальнем. Комплекс относится к недвижимости управления делами президента РФ.

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Недвижимость Виталия Захарченко записана на его бывшую жену Людмилу. После расторжения брака и раздела имущества 37 соток земли отошли экс-супруге. Рядом с Захарченко живет главком Военно-космических сил РФ.

Дом Захарченко proekt.media

Напомним, Янукович построил в Сочи “новое Межигорье“. Землю под особняком в элитном курортном поселке оформили как сельхозучасток.

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