Врачи попросили не лечить коронавирус чесноком и навозом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ни чеснок, ни соленая вода, ни другие нетрадиционные средства лечение не помогут защититься от коронавируса, пишет AsiaOne.

"Кунжутное масло вкусное, но оно не убивает 2019-nCoV. Чеснок - это здоровая пища, которая может обладать некоторыми антимикробными свойствами. Однако в настоящее время нет данных о том, что употребление чеснока защитило людей от коронавируса", - подчеркнули в ВОЗ.

Заявление прозвучало после того, как медики начали массово обращать внимание на "полезные" советы и рекомендации по лечению от коронавируса и защите от него в социальных сетях.

Так, например, в Индии пользователи рекомендуют друг другу наносить на тело коровий навоз, в Гонконге советуют есть как можно больше супа из зеленой фасоли, в Мьянме предлагают насыпать на язык молотый перец, а на Филиппинах использовать кокосовое масло.

ВОЗ напоминает, что для профилактики следует часто мыть руки, при кашле и чихании прикрывать рот, не употреблять сырое мясо.

Медицинские маски надо носить тем, у кого уже есть симптомы болезни.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали 638 человек. Общее число заболевших превысило 31 тысячу, а выздоровели 1 553 человека.

Q: Can regularly rinsing your nose with saline solution help prevent infection with #2019nCoV?

A: No. There is no evidence that regularly rinsing the nose with saline solution has protected people from infection with the new coronavirus.#KnowYourFacts pic.twitter.com/CgogiyQgx2