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Названы сроки тестирования на людях вакцин против коронавируса

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В разработке уже четыре возможные вакцины против COVID-2019. Первые тесты на людях начнутся через три-четыре месяца.
Ученые разрабатывают вакцины против нового коронавируса
Ученые разрабатывают вакцины против нового коронавируса

Первые вакцины против коронавируса COVID-2019 начнут тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом 12 февраля заявила на брифинге главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан. 

Напомним, 11 и 12 февраля в Женеве состоялся глобальный форум ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в котором приняли участие примерно 400 ученых. По итогам встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса.

"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", - отметила представитель организации.

По ее словам, ученые также обсудили временные рамки для определения, какую из вакцин нужно приоритетно тестировать. 

"При этом вакцина будет доступна через 12-18 месяцев", - указала Шваминатан.

Ранее сообщалось, что на конференции в Женеве китайский коронаврус получил официальное название COVID-19.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1113, заражены более 44,6 тысячи человек. При этом выздоровели 4740 человек.

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Теги: вакцина, ВОЗ, тестирование, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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