Огромный айсберг откололся в Антарктиде

Площадь айсберга составляет более 300 кв км. После падения в воду он начал раскалываться на более мелкие части.

В Антарктиде откололась часть ледника Пайн-Айленд, в результате чего появился гигантский айсберг площадью более 300 кв км. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космичеcкого агентства (ESA) в четверг, 13 февраля.

Отметим, что раскол попал на видео, снятое спутником Copernicus Sentinel. Как утверждают ученые, после попадания в воду айсберг начал раскалываться на более мелкие части.

Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним "ледником Судного дня" Туэйтс соединяют центр Западно-антарктического ледникового щита с океаном. Ежедневно они сбрасывают в океан огромные массивы льда.

Ученые говорят, что в течение последних 25 лет оба ледника стекают все быстрее и двигаются со скоростью в несколько километров в год.

Напомним, что ранее в Сибири зафиксировали температурный рекорд. В ближайшие дни в традиционно "морозных" регионах Сибири днем будет оттепель, утверждают в Гидрометцентре РФ.

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