Трамп готов отдать голос за гея-кандидата в президенты

Этот вопрос задали Трампу после успеха на праймериз бывшего мэра Саут-Бенда, открытого гея Пита Буттиджича.



Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что был бы не против проголосовать за гея-кандидата в президенты.

Этот вопрос был задан президенту США благодаря успеху бывшего мэра Саут-Бенда Пита Буттиджича, открытого гея, на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, где он едва не опередил 77-летнего консервативного социалиста Берни Сандерса, традиционно имеющего сильные позиции в этих штатах.

Ранее Трамп высоко оценил "исторический характер" выдвижения Буттиджича в кандидаты в президенты США, назвав его желание "признаком большого прогресса".

Социалист и гей. Кто может победить Трампа



Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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