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Трамп готов отдать голос за гея-кандидата в президенты

Комментариев: 4
Этот вопрос задали Трампу после успеха на праймериз бывшего мэра Саут-Бенда, открытого гея Пита Буттиджича.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что был бы не против проголосовать за гея-кандидата в президенты.

Этот вопрос был задан президенту США благодаря успеху бывшего мэра Саут-Бенда Пита Буттиджича, открытого гея, на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, где он едва не опередил 77-летнего консервативного социалиста Берни Сандерса, традиционно имеющего сильные позиции в этих штатах.

Ранее Трамп высоко оценил "исторический характер" выдвижения Буттиджича в кандидаты в президенты США, назвав его желание "признаком большого прогресса".

Социалист и гей. Кто может победить Трампа

Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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Теги: гей, геи, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Сливной-Бачок    14.02.2020, 02:47
Оценка:  +5
Сливной-Бачок
Ничего привлекательного в добывании калв из чужой жо.пу нету.
Если гомосексуализм - это норма , то купание вканализации - это СПА
Сливной-Бачок    14.02.2020, 02:44
Оценка:  +6
Сливной-Бачок
Всё началось с гомосексуализма. Потом пришли бисексуалы. За ними появились трансгендеры. Сейчас на гей-псредах присутствуют садо-мазохисты. Ранее судимые Педофилы В США и Европе допускаются читать книги для детей в школах и библиотеках. Недаром Бог уничтожил Содом и Гомору в Израиле.
Boxerogos    14.02.2020, 02:29
Оценка:  -9
Boxerogos
Гомик гомика всегда выручит.
Эриг    14.02.2020, 01:52
Оценка:  +9
Эриг
Справедливо.
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