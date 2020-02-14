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Кремль о встрече Зеленского и Патрушева: Не встречались и не говорили

Комментариев: 1
РФ отрицает встречу Зеленского и Патрушева в Омане.
Патрушев и Зеленский
Патрушев и Зеленский
коллаж фото

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на расследование “Схем” о якобы встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николая Патрушева в Омане.

По словам Пескова, эта информация является ложью, передают росСМИ.

Песков заявил, что информация, изложенная в свежем расследовании“Схем”, не соответствует действительности. Зеленский и Патрушев не встречались и не говорили.

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Напомним, у Зеленского прокомментировали информацию о встрече с главой совбеза РФ. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель и глава Офиса президента Ермак отреагировали на расследование программы "Схемы".

 

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Теги: Схемы, Оман, Зеленский, Патрушев, встреча
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    14.02.2020, 11:58
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Не встречались! Просто подкинул вову по дороге в моксву
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