Стрельба в Афинах: более сотни задержанных, один человек погиб

В центре города вооруженная группа людей напала на продавцов контрабандных сигарет. Стычки закончились стрельбой, в результате чего погиб один афганец, еще один был ранен.

В Афинах греческая полиция задержала по меньшей мере 129 человек после смертельной стрельбы в центре города. Об этом сообщает Ekathimerini в пятницу, 14 февраля.

"По меньшей мере 129 человек задержали в центре Афин в пятницу после обеда в результате операции полицейских для того, чтобы найти виновных в стрельбе, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Накануне вечером 30 человек с ножами и огнестрельным оружием напали на группу людей, которые продавали контрабандные сигареты в Афинах. Свидетели говорят, что напавшие требовали деньги от продавцов за сохранение места торговли.

В результате стычек между двумя группами погиб 23-летний гражданин Афганистана, другой 25-летний афганец получил ранение.

Полиция считает, что инцидент может быть связан с криминальными разборками относительно потоков контрабанды и перевозки наркотиков и продажи фальшивых документов.

Напомним, что ранее вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников. Он был ликвидирован в ходе 17-часовой операции. СМИ сообщили о 30 погибших.

Также сообщалось, что в университете США произошла стрельба. Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в общежитии. Ее причина выясняется.

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