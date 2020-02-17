ВОЗ назвала коронавирус менее смертельным, чем другие

Более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоравливают, заявили в организации.

Новый китайский коронавирус менее смертельный, чем другие

Новый китайский коронавирус COVID19 менее смертельный, чем другие. Соответствующее заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

"Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

"И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность", - добавили в ВОЗ.

Напомним, что ранее ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

По последним данным в Китае от коронавируса скончались 1770 человек. За минувшие сутки скончались 105 человек. Подтверждены более 70 тысяч случаев заражения COVID-19.

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