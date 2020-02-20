Названы лучшие страны для жизни детей

Украину, которую обошли Бразилия и Ямайка, эксперты определили как страну с низко-средним уровнем.

В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах наилучшие условия для выживания и развития детей, а наихудшие - в африканских странах ЦАР, Чад и Сомали. Об этом говорится в докладе ООН Будущее для детей мира, размещенном на сайте ЮНИСЕФ.

"Доклад показывает, что дети в Норвегии, Республике Корея и Нидерландах имеют наилучшие условия для выживания и благополучия, а дети в ЦАР, Чад, Сомали, Нигер и Мали имеют наихудшие условия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой.

Украину эксперты определили как страну с низко-средним уровнем богатства. При этом Бразилия и Ямайка значатся в докладе как страны с уровнем богатства - выше среднего.

Напомним, Украина заняла 62 место из 71 в исследовании Качество жизни стран-2019.

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