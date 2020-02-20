Названы лучшие страны для жизни детей
В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах наилучшие условия для выживания и развития детей, а наихудшие - в африканских странах ЦАР, Чад и Сомали. Об этом говорится в докладе ООН Будущее для детей мира, размещенном на сайте ЮНИСЕФ.
"Доклад показывает, что дети в Норвегии, Республике Корея и Нидерландах имеют наилучшие условия для выживания и благополучия, а дети в ЦАР, Чад, Сомали, Нигер и Мали имеют наихудшие условия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.
В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой.
Украину эксперты определили как страну с низко-средним уровнем богатства. При этом Бразилия и Ямайка значатся в докладе как страны с уровнем богатства - выше среднего.
Напомним, Украина заняла 62 место из 71 в исследовании Качество жизни стран-2019.
Украина улучшила позиции в рейтинге демократии
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet