Стрельба в Германии: задержан один человек

Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в кальянных в немецком городе Ханау.

Один человек задержан после стрельбы в Германии АР (архив)



Один человек задержан после стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали восемь человек, сообщает Bild в четверг, 20 февраля.

Отмечается, что погибшими могут быть этнические курды.

Напомним, неизвестный открыл огонь по людям в нескольких кальянных города.



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Вначале были убиты три человека в заведении в центре города, потом стрельба прозвучала в кальянной в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.

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