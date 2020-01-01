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Стрельба в Германии: задержан один человек

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Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в кальянных в немецком городе Ханау.
Один человек задержан после стрельбы в Германии
Один человек задержан после стрельбы в Германии
АР (архив)


Один человек задержан после стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали восемь человек, сообщает Bild в четверг, 20 февраля.

Отмечается, что погибшими могут быть этнические курды. 

Напомним, неизвестный открыл огонь по людям в нескольких кальянных города.

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Вначале были убиты три человека в заведении в центре города, потом стрельба прозвучала в кальянной в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек. 

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Теги: Германия, стрельба, задержание
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Источник: korrespondent.net

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