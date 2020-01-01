Стрельба в Германии: задержан один человек
Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в кальянных в немецком городе Ханау.
Один человек задержан после стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали восемь человек, сообщает Bild в четверг, 20 февраля.
Отмечается, что погибшими могут быть этнические курды.
Напомним, неизвестный открыл огонь по людям в нескольких кальянных города.
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Вначале были убиты три человека в заведении в центре города, потом стрельба прозвучала в кальянной в районе Кессельштади, где застрелили еще пятерых человек.
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