Американца арестовали за день трижды

Полицейские Нью-Йорка три раза за день арестовывали одного и того же злоумышленника, но из-за нового закона каждый раз им приходилось его отпускать.

В первый раз злоумышленник был арестован в 9 ч утра YouTube

В американском Нью-Йорке полиция за один день арестовывала одного и того же человека три раза. Такое произошло из-за новой реформы закона штата о выходе под залог, пишет Fox News.

В первый раз американец был арестован в девять часов утра. Его заподозрили в совершении кражи в магазине. Ему выписали повестку в суд и отпустили.

В 14:30 он снова был задержан за предполагаемое нападение. После разбирательств копы его вновь отпустили.

Третий арест состоялся спустя пару часов. Житель Нью-Йорка ударил кого-то кирпичом. Полицейские вручили ему третью повестку, снова отпустив подозреваемого.

Профсоюз нью-йоркских полицейских назвал работу коллег игрой "поймай и отпусти".

Отмечается, что американец имеет богатую криминальную историю - не менее 50 эпизодов.

Добавим, что закон о реформе освобождения под залог, принятый Нью-Йорке, позволяет выпускать подозреваемых на свободу до рассмотрения дел в суде. Также судам запрещается устанавливать денежный залог или держать обвиняемых под стражей практически по каждому виду проступков, а также по длинному списку уголовных преступлений.

Скотт Нолан был арестован и освобожден три раза в течение нескольких часов. foxnews.com

Как сообщалось ранее, в США случился скандал: конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке.

Напомним, что в США полицейские устроили облаву на пылесос. Жительница американского Орегона сообщила правоохранителям, что в ее дом кто-то пробрался и заперся в ванной. Полицейские прибыли по вызову, прихватив с собой служебных собак.



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