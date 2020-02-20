Американца арестовали за день трижды
В американском Нью-Йорке полиция за один день арестовывала одного и того же человека три раза. Такое произошло из-за новой реформы закона штата о выходе под залог, пишет Fox News.
В первый раз американец был арестован в девять часов утра. Его заподозрили в совершении кражи в магазине. Ему выписали повестку в суд и отпустили.
В 14:30 он снова был задержан за предполагаемое нападение. После разбирательств копы его вновь отпустили.
Третий арест состоялся спустя пару часов. Житель Нью-Йорка ударил кого-то кирпичом. Полицейские вручили ему третью повестку, снова отпустив подозреваемого.
Профсоюз нью-йоркских полицейских назвал работу коллег игрой "поймай и отпусти".
Отмечается, что американец имеет богатую криминальную историю - не менее 50 эпизодов.
Добавим, что закон о реформе освобождения под залог, принятый Нью-Йорке, позволяет выпускать подозреваемых на свободу до рассмотрения дел в суде. Также судам запрещается устанавливать денежный залог или держать обвиняемых под стражей практически по каждому виду проступков, а также по длинному списку уголовных преступлений.
Как сообщалось ранее, в США случился скандал: конная полиция вела темнокожего арестованного на веревке.
Напомним, что в США полицейские устроили облаву на пылесос. Жительница американского Орегона сообщила правоохранителям, что в ее дом кто-то пробрался и заперся в ванной. Полицейские прибыли по вызову, прихватив с собой служебных собак.
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