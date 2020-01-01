В Англии 102-летний мужчина прогнал грабителя

Неизвестный ворвался в дом пенсионера, но последний дал отпор злоумышленнику.

В Англии 102-летний пенсионер сумел прогнать грабителя, ворвавшегося в его дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с жителем английского города Линкольн в графстве Линкольншир. Когда 102-летний местный житель Джон и его 97-летняя супруга Джоан были дома, в их дверь постучал незнакомец. Он сообщил, что пришел проверить освещение.

Пенсионер не поверил такому объяснению, и запретил незнакомому мужчине войти. Тогда грабитель силой открыл дверь и попытался попасть в дом. Злоумышленник несколько раз ударил старика, но тот дал сдачи.

В результате неизвестный мужчина убежал, а пенсионер получил крупный синяк на предплечье и множество ран.

Пенсионер сообщил, что за последние полгода их дом пытаются ограбить уже второй раз. В прошлый раз грабитель представился газовщиком и украл сумочку и кошелек.

Накануне сообщалось, что британский пенсионер кулаками отбился от грабителя. Также корреспондент писал о том, что пенсионерка-бодибилдер расправилась с забравшимся в ее дом злоумышленником.

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