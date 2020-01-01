Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Комментариев: 0
Президент Турции заявил своему российскому коллеге о необходимости сдерживания армии Сирии в провинции Идлиб.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по напряжению в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить. Также Эрдоган и Путин выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Отметим, что пресс-служба Кремля пока не обнародовала свое сообщение о результатах переговоров.

Незадолго до беседы с Путиным Эрдоган объявил, что результаты их личных переговоров предопределят дальнейшие действия Анкары в Идлибе. Происходящее в провинции он назвал войной, уточнив, что в результате боя 20 февраля с протурецкими боевиками, поддержанными армией Турции, Дамаск потерял убитыми 150 солдат.

Как сообщалось, накануне Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, Сирия, Владимир Путин, Эрдоган, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь