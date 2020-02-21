Россию обвинили в помощи сопернику Трампа
РФ якобы пытается помочь кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу.
Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
О содействии России сенатору от штата Вермонт были извещены также президент Дональд Трамп и Конгресс США. При этом неизвестно, в какой форме Россия осуществляет помощь Сандерсу.
Сам политик в своем комментарии призвал президента России Владимира Путина "держаться подальше от американских выборов".
"В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году", - заявил политик.
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.
"В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году", - заявил политик.
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.
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