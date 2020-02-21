Россию обвинили в помощи сопернику Трампа

РФ якобы пытается помочь кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу.



Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, передает

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

О содействии России сенатору от штата Вермонт были извещены также президент Дональд Трамп и Конгресс США. При этом неизвестно, в какой форме Россия осуществляет помощь Сандерсу.

