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Россию обвинили в помощи сопернику Трампа

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РФ якобы пытается помочь кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу.
Американский сенатор от Вермонта Берни Сандерс
Американский сенатор от Вермонта Берни Сандерс

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, передает The Washington Post со ссылкой на источники.
 
О содействии России сенатору от штата Вермонт были извещены также президент Дональд Трамп и Конгресс США. При этом неизвестно, в какой форме Россия осуществляет помощь Сандерсу.
 
Сам политик в своем комментарии призвал президента России Владимира Путина "держаться подальше от американских выборов".

"В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году", - заявил политик.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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Теги: Президентская гонка в США, Россия-США
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Источник: korrespondent.net

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