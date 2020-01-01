В Сирии начали восстанавливать элитный район Алеппо

В настоящее время ведутся работы по благоустройству района. Инженеры планируют строить новые дома.



В сирийском Алеппо началось восстановление окраинных районов, которые пострадали из-за боевых действий, сообщает

В сирийском Алеппо началось восстановление окраинных районов, которые пострадали из-за боевых действий, сообщает РИА Новости

Первые бригады коммунальщиков вышли приводить в порядок элитарный район Захра. По улицам района проходила передовая, поэтому элитное жилье не уцелело.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству района. Бульдозеры расчищают дороги, экскаваторы сносят баррикады из покрышек, телефонисты восстанавливают поврежденные линии. Инженеры планируют строить новые дома.





Напомним, правительственные войска президента Сирии Башара Асада взяли под контроль Алеппо , который покинули последние группы повстанцев.





Освобождение Алеппо. Рубикон сирийской войны Они полностью сдали Анаданскую равнину после того, как контролировали эту территорию более шести лет.

Благодаря тому, что армия Сирии полностью вернула контроль над окрестностями города, в стране спустя семь лет возобновит работу аэропорт Алеппо.

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