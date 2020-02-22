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У иранского чиновника обнаружили коронавирус

Комментариев: 1
Вирусом заразился глава одного из округов Тегерана. О состоянии чиновника медики не сообщают.
В больнице тест на коронавирус дал положительный результат
В больнице тест на коронавирус дал положительный результат

В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде. Об этом сообщает Reuters.

По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

О состоянии чиновника не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.

Сейчас в Китае число зараженных превысило 75 тысяч человек, умерли 2236 человек. Тем временем в стране заявили о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом.

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Теги: вирусы, Иран, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    22.02.2020, 11:27
Оценка:  +2
Ukraineslava
тот случай когда бабки не помогли...
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