У иранского чиновника обнаружили коронавирус

Вирусом заразился глава одного из округов Тегерана. О состоянии чиновника медики не сообщают.

В больнице тест на коронавирус дал положительный результат

В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде. Об этом сообщает Reuters.

По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

О состоянии чиновника не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.

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