В Словакии госпитализировали премьера

Через неделю в стране должны состояться парламентские выборы, на них партия премьера может потерять власть.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини внезапно заболел всего за неделю до парламентских выборов, на которых его партия может потерять власть, сообщает Reuters.

Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах в воскресенье вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.

"Премьер-министр Петер Пеллегрини был госпитализирован вчера ночью из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся высокой температурой. Из-за его состояния он временно отменяет весь свой график", - говорится в заявлении офиса Пеллегрини.

Итоговые опросы общественного мнения на прошлой неделе показали, что группа из пяти-шести оппозиционных партий, от прогрессивных до консервативных, может попытаться объединить свои силы, чтобы вытеснить партию Пеллегрини из власти.