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В Словакии госпитализировали премьера

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Через неделю в стране должны состояться парламентские выборы, на них партия премьера может потерять власть.
Премьера Словакии госпитализировали прямо перед предвыборными дебатами
Премьера Словакии госпитализировали прямо перед предвыборными дебатами
 
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини внезапно заболел всего за неделю до парламентских выборов, на которых его партия может потерять власть, сообщает Reuters.
 
Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах в воскресенье вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.
 
"Премьер-министр Петер Пеллегрини был госпитализирован вчера ночью из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся высокой температурой. Из-за его состояния он временно отменяет весь свой график", - говорится в заявлении офиса Пеллегрини.
 
Итоговые опросы общественного мнения на прошлой неделе показали, что группа из пяти-шести оппозиционных партий, от прогрессивных до консервативных, может попытаться объединить свои силы, чтобы вытеснить партию Пеллегрини из власти.
 
Напомним, что ранее в столице Словакии Братиславе полиция задержала пьяного министра окружающей среды Ласло Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении.
 
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Теги: Выборы, болезнь, Словакия, премьер-министр
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Источник: korrespondent.net

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