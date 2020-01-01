Коронавирус может стать пандемией - ВОЗ

Сейчас наблюдаются эпидемии коронавируса в разных частях мира, но о пандемии речь пока не идет.

Коронавирус из Китая потенциально может стать пандемией. Об этом заявил в понедельник, 24 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается в Twitter ВОЗ.

По его словам, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет", - уточнил он.

Гебреисус также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

Ранее в Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса с 14 до 27 дней.

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