В Греции произошли столкновения из-за лагеря для мигрантов

Массовые столкновения из-за строительства лагеря для мигрантов произошли на греческих островах Лесбос и Хиос.

На греческих островах Лесбос и Хиос во вторник, 25 февраля, вспыхнули столкновения между полицией и жителями, протестующими против строительства центра содержания мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Свидетели заявили, что около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, что сопровождалось подкреплением со стороны полиции, накануне начала строительства на эгейском острове.

После этого произошли столкновения на улицах, жители которых пытались перекрыть доступ к строительной площадке.

Место содержания на Лесбосе будет закрытым лагерем, который жестко контролирует доступ и заменит нынешний лагерь с открытым доступом в Мории, растянутый объект, построенный для менее 3 тысяч человек. Сейчас в нем находятся более 18 000 искателей убежища.

Греческие власти планируют построить подобные закрытые центры на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос. Острова расположены вблизи Турции, откуда тысячи искателей убежища ежегодно направляются в Европу.

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