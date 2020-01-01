Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

В Каире во вторник, 25 февраля, на 92-м году жизни умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, сообщило государственное телевидение.

Последний месяц он находился в реанимации в одной из клиник Каира после операции на желудочно-кишечном тракте.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. Подал в отставку после массовых антиправительственных протестов.

Против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов, но бывший президент был оправдан.

Единственный вынесенный ему приговор касался подарков издательского дома "Аль-Ахрам". Однако бывшему главе государства был засчитан тюремный срок, проведенный во время следствия.

Мубарак вышел на свободу в марте 2017 года, проведя под стражей почти шесть лет. Большую часть срока заключения он находился в армейском госпитале.