Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
В Каире во вторник, 25 февраля, на 92-м году жизни умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, сообщило государственное телевидение.
Последний месяц он находился в реанимации в одной из клиник Каира после операции на желудочно-кишечном тракте.
Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. Подал в отставку после массовых антиправительственных протестов.
Против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов, но бывший президент был оправдан.
Единственный вынесенный ему приговор касался подарков издательского дома "Аль-Ахрам". Однако бывшему главе государства был засчитан тюремный срок, проведенный во время следствия.
Мубарак вышел на свободу в марте 2017 года, проведя под стражей почти шесть лет. Большую часть срока заключения он находился в армейском госпитале.
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