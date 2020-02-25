Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Случаи коронавируса выявили в Швейцарии и Каталонии

Комментариев: 0
Это первый случай заболевания на материковой Испании. Заразившаяся жительница Каталонии недавно побывала в Италии.
Находящийся на карантине отель на Тенерифе
Находящийся на карантине отель на Тенерифе

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Швейцарии. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, сайт Blick со ссылкой на власти страны.

 
По его сведениям, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве.
 
Также первый случай заболевания коронавируса зафиксирован в Каталонии. Как пишет пишет Европравда, это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.
 
Каксообщается, положительный результат анализов на коронавирус оказались у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.
 
Ранее первые случаи коронавируса обнаружили в Австрии и Хорватии - оба имеют отношение к Италии.
 
По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Испания, Швейцария, Каталония, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь