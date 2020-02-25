Случаи коронавируса выявили в Швейцарии и Каталонии
Это первый случай заболевания на материковой Испании. Заразившаяся жительница Каталонии недавно побывала в Италии.
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Швейцарии. Об этом сообщает во вторник, 25 февраля, сайт Blick со ссылкой на власти страны.
По его сведениям, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве.
Также первый случай заболевания коронавируса зафиксирован в Каталонии. Как пишет пишет Европравда, это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.
Каксообщается, положительный результат анализов на коронавирус оказались у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.
Ранее первые случаи коронавируса обнаружили в Австрии и Хорватии - оба имеют отношение к Италии.
По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.
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